पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को प्रियंका गांधी ने बताया डर से निकला फैसला, कहा जनता देगी जवाब

Priyanka Gandhi Statement on Reduced Rates of Petrol and Diesel- सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल के दाम में पांच रुपए जबकि डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे डर से निकला फैसला बताया है।

मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज कसते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा है कि, ‘ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है।' प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि, ‘ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है।

