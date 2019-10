महिला अपराधों पर एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, दिया बड़ा बयान

लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को कांग्रेस की प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने रायबरेली पहुंचीं। रास्ते में जाते समय उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं पर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश का टॉप पर रहना शर्मनाक है। प्रियंका ने पूछा है कि क्या ये आंकड़ा इतना भी गंभीर नहीं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते? ‘बेटी बचाओ अभियान’ के कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में घूमते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2017 में हुए अपराधों का ब्योरा जारी किया। इसमें महिला अपराधों उत्तर प्रदेश टॉप पर है। आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में 2017 में 56011 केस दर्ज हुए जो वर्ष 2016 की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा हैं।

22 अक्टूबर से रायबरेली में नई 'टीम प्रियंका' की वर्कशॉप शुरू हो गई है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। इस वर्कशॉप में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सभी पदाधिकारी भाग लेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में अजय लल्लू को कांग्रेस का उत्तर प्रदेश प्रमुख बनाया गया है, साथ ही पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी गठित की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की निगरानी में तीन दिनों तक प्रशिक्षण कार्यशाला चलेगी, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन के साथ ही जमीनी स्तर पर संगठन बनाने का गुर सिखाया जाएगा। मंगलवार को प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचीं और वर्कशॉप का शुभारम्भ किया।

Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for UP (East), in Raebareli: The state is at the top in crime against women, it is shameful and the Chief Minister must do something about it. pic.twitter.com/yGLhpB3koF