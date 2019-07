राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका का बड़ा बयान, ट्वीट कर कह दी बड़ी बात

लखनऊ. कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने भाई राहुल गांधी के इस फैसले को साहसिक फैसला करार दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आपने जो किया, उसकी हिम्मत बहुत ही कम लोगों में होती है। मैं आपके फैसले का दिल से सम्मान करती हूं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी के नेता-कार्यकर्ता उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग करते रहे।

राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए चार पन्नों की चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया था। इसके बाद पार्टी ने नये अध्यक्ष पद के संभावित नामों की चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगी।

यह भी पढ़ें : मोदी लहर में अपनी पुश्तैनी सीटें भी नहीं बचा पाये यह दिग्गज, भाजपा ने इनके गढ़ में खिलाया कमल

Few have the courage that you do @rahulgandhi. Deepest respect for your decision. https://t.co/dh5JMSB63P