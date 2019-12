लखनऊ. कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने दो दीवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। लेकिन शनिवार शाम जो उनके साथ हुआ इसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक के बाद सीएए हिंसा में मारे गए व आरोपी सदफ जफर के घर जा रही थीं। गाड़ियों का उनका काफिला सदफ के घर की ओर निकल चुका था। 1090 चौराहे पर काफिल पहुंचा ही था, कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस बीच उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन वह नही मानें। यह देख वह काफिला छोड़ पैदल ही मार्च पर निकल पड़ीं। अंत में वह सदफ जफर के घर पहंची और परिजनों से मुलाकात की।

प्रियंका ने पूछा- क्यों रोका हमें-

प्रियंका गांधी ने बीच रास्ते में रोके जाने पर पुलिस से पूछा कि हमें क्यों रोका गया? मेरी वजह से कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें रोकने का कोई मतलब नहीं है। हमें नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को गाड़ी रोकने का अधिकार नहीं। इसी बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी बहस होती दिखी। जब काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली, तो प्रियंका गाड़ी से निकल पैदल मार्च करने लगीं। उनके साथ वरिष्ट कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पैदल मार्च करते नजर आए। काफिला रोके जाने पर सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा।

सुरक्षा में चूक-

इससे पूर्व शनिवार को कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रियंका गांधी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची। जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व उन्हें संबोधन किया। इसी के साथ उन्होंने वरिष्ट कांग्रेस नेताओं संग उन्होंने बैठक की। पार्टी के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में चूक भी होती दिखी।

#WATCH Man breaches security of Priyanka Gandhi Vadra at a party event in Lucknow on Congress foundation day, gets to meet her. pic.twitter.com/v4UtwedMF2