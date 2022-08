PM मोदी के मिशन में सुनील बंसल शामिल, यूपी BJP से प्रमोशन, ३ बड़े राज्यों की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश BJP में आठ साल तक बतौर संगठन महामंत्री काम करने वाले सुनील बंसल का प्रमोशन हो गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लेटर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी गई है. सुनील बंसल को प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. साथ ही अगले साल होने वाले राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनाव २०२४ को देखते हुए 3 राज्यों का प्रभारी भी सुनील बंसल को नियुक्त किया गया है.

उत्तर प्रदेश सत्ता में लौटने के लगभग दो महीने बाद भाारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव बदलाव किये जा रहे है. जिसमें सबसे बड़ा बदलाव संगठन महामंत्री सुनील बंसल के स्थान पर धर्मपाल को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि सुनील बंसल को ३ बड़े राज्यों का प्रभारी भी बनाया गया है. जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिसा और तेलंगाना जैसे बड़े चुनावी राज्य हैं जहाँ ओडिसा और तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. जबकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव २०२४ की तैयारी की जा रही है.

file photo of PM Modi on Mission to Odisa with Sunil Bansal