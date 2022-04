यूपी में लग सकता है महंगी बिजली का झटका, इन श्रेणियों में बढ़ेंगी दरें

उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नियामक आयोग ने अगले 10 दिन के लिए सभी बिजली कंपनियों से स्लैब वार टैरिफ प्लान (Electricity Tariff Plan) दाखिल करने को कहा है। इसके लिए आयोग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, पिछले करीब दो सालों से बिजली दरें चुनाव और फिर लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़ी हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नियामक आयोग ने अगले 10 दिन के लिए सभी बिजली कंपनियों से स्लैब वार टैरिफ प्लान (Electricity Tariff Plan) दाखिल करने को कहा है। इसके लिए आयोग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, पिछले करीब दो सालों से बिजली दरें चुनाव और फिर लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़ी हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में एक दिन पहले ही बिजली दर बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बिजली दरें बढ़ाए जाने पर विचार किया गया है। सिंचाई को छोड़कर घरेलू सहित अन्य सभी श्रेणियों में थोड़ी-बहुत बढ़त तय मानी जा रही है। नई दरें जून या जुलाई से लागू की जाएंगी। एक ओर नियामक आयोग ने टैरिफ प्रस्ताव मांगा है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसका विरोध शुरू किया है।

Proposal to Increase Electricity Tariff Plan of These Category Rates