खुलासाः पहले पिता से ली पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग, फिर एक झटके में मां को उड़ा दिया

PUBG Murder case: लखनऊ में हुए पबदी मर्डर केस के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में तीसरे के होने की आशंका जाहिर हो रही।

लखनऊ के PUBG हत्याकांड में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में लगातार सामने आ रही नई जानकारियां आ रही हैं। केस कहीं से सुलझता नजर आ रहा है तो कहीं उलझ रहा है। जरअसल, पुलिस ने पहले दिन बताया था कि बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि मां गेम नहीं खेलने देती थी। लेकिन अब इस हत्याकांड में एक तीसरा किरदार जुड़ता हुआ दिख रहा है। छोटे बच्चे को पिस्टल चलाना कैसे आता था।

