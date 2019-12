निवेश का बेहतर विकल्प है पीपीएफ अकाउंट, लेकिन सरकार ने अब इसमें भी किया ये बड़ा बदलाव, जानें

PPF Account New Rule: पीपीएफ खाते को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक खास नोटिफिकेशन जारी किया है...

लखनऊ. PPF Account New Rule: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी पीपीएफ खाते (PPF Account) से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। अपनी कमाई की रकम के निवेश के लिये पीपीएफ खाते को लोग एक बेहतर विकल्प के रूप में देखते हैं। इसी पीपीएफ खाते को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने एक खास नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार (Central Government) ने इस नोटिफिकेशन का नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2019 (PPF Scheme 2019) दिया है। जिसे सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है।



ऐसे खोलें नया पीपीएफ खाता

लखनऊ की गोमती नगर स्टेट बैंक शाखा के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से किये गए बदलाव के बाद अब कोई भी शख्स फॉर्म एक (Form 1) के तहत एक एप्लीकेशन देकर कर नया पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) खोल सकता है। इसके साथ ही कोई भी शख्स अपने प्रत्येक नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। इस नियम में वह भी शामिल हो सकते हैं, जो अभिभावक के रूप में बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हैं।



पीपीएफ अकाउंट डिपॉजिट लिमिट को लेकर भी बदलाव

इसके साथ ही पीपीएफ अकाउंट डिपॉजिट लिमिट (PPF Account Deposite Limit) को लेकर भी खास बदलाव किया गया है। पीपीएफ खाते में एक वित्तीय वर्ष में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं साथ ही कम से कम 500 रुपये जमा करना होगा। हालांकि आपको इस बात का खास धियान रखना होगा कि खाते में अधिकतम डिपॉजिट लिमिट (Deposit Limit) अपने और नाबालिग के खाते को मिलाकर देखी जाएगी। यानी कि दोनों के खाते में मिलाकर अधिक से अधिक रकम जमा करने की लिमिट 1.5 लाख ही रहेगी।



इस स्थिति में खाता हो जाएगा निष्क्रिय

इसके साथ ही अगर किसी शख्स ने पीपीएफ अकाउंट खोलने (New PPF Acoount Opening Rule) के पहले साल कम से कम 500 रुपये जमा किया और फिर उसके बाद अगले साल खाते में अगर कोई रकम नहीं जमा की तो इस खाते को निष्क्रिय खाता माना जाएगा। वहीं निष्क्रिय खाते को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए ग्राहक को खाते पर 50 रुपये पेनाल्टी और हर साल के न्यूनतम रकम यानी 500 के आधार पर एरियर जमा करना होगा। वहीं अगर कोई निष्क्रिय पीपीएफ अकाउंट (Dormant PPF Account) में कुछ पैसे पहले से हैं और इसे मैच्योरिटी से पहले रिवाइव (How to revive dormant PPF Account) नहीं किया गया है तो इसके बावजूद भी पुरानी रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। इस पर मिलने वाला ब्याज समय-समय के साथ नोटिफाई किए गए ब्याज के आधार पर ही होगा। वहीं अगर किसी खाताधारक का पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय है तो वह नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। इसके लिए उन्हें पुराने अकाउंट को बंद करना होगा।



क्या है पीपीएफ अकाउंट

आपको बता दें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) निवेश का काफी अच्छा विकल्प है। ग्राहक इस खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती। इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक/पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता (Bank/Post Office PPF Account) खुलवाते हैं। इसकी मदद से लोग काफी रकम जोड़ लेते हैं।



कितने दिनों में मैच्योर होती है रकम?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक-इन अवधि (PPF Account Lockin Period) होती है। यानी इसमें ग्राहक 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वहीं पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी पर भी निवेशक को दो विकल्प मिलते हैं। जिसमें या तो वह खाते से पैसे को निकाल ले और खाता बंद कर दे। या फिर वह पांच साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखे।



पीपीएफ अकाउंट ऐसे करें बंद

पीपीएफ खाते को बेद करने के लिये आपको उस बैंक की ब्रांच/पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा जहां खाता खुलवाया था। खाते में जमा पैसे को निकालने और इसे बंद करने के लिए आपको एक लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके लिए आपको अपनी ओरिजनल पासबुक भी ले जानी पड़ेगी। इसके साथ ही उस बैंक खाते की डिटेल भी देनी होगी, जिसमें आपको अपना पैसा ट्रांसफर कराना है। ग्राहक को एक कैंसल चेक के साथ पते और पहचान का प्रूफ भी देना होगा। इसके बाद बैंक/पोस्ट ऑफिस इसे चेक करेगा कि आपके खाते की लॉक-इन अवधि पूरी हो गई है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा। लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद मैच्योरिटी (PPF Account Machurity) की रकम दिये गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।



पांच साल के ब्लॉक में खाता कैसे रखें चालू?

इस दशा में आपको खाते के मैच्योर होने के एक साल के अंदर एक निर्धारित फॉर्म में बैंक/पोस्ट ऑफिस को लिखित में प्रार्रथना पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद आप खाते में आगे बिना किसी रकम को जमा किये हुए भी पहले से जमा रकम के साथ खाते को चालू रख सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप निवेश करते हुए ऐसी जमा रकम पर टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाते रहेंगें। मैच्योरिटी के बाद पांच साल का एक ब्लॉक पूरा हो जाने पर खाते को और आगे पांच सालों के लिए भी चालू रखा जा सकता है। इस तरह से आप जब तक चाहें पांच-पांच साल तक के लिये यह अवधि बढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से अकाउंट जब तक बंद नहीं किया जाता, तब तक इससे आप ब्याज (PPF Account Interest Rate) आय करते रह सकते हैं।