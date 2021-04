पूर्वोत्तर रेलवे के 30 फीसदी कर्मचारी हुए संक्रमित, ट्रेनों के संचालन पर संकट के बादल

रेलवे कर्मचारी भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण (Railway Staff Infected with COVID 19) के शिकार हुए हैं। पूवोत्तर रेलवे (North Eastern Railway) में करीब 30 फीसदी कर्मचारी संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रेनों के संचालन पर संकट (Train Operations May be affected) के बादल नजर आ रहे हैं।