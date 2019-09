मौसम विभाग की चेतावानी, इन जगहों का होगा और भी बुरा हाल, जारी किया अलर्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से कई घर जलमग्न हो गए। नदीयों में भी पानी का जलस्तर उफान पर है। बारिश के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। नतीजतन, समय से पहले ही सर्दी का ऐहसास होने लगा है। राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के कारण अभी से पंखे और कूलर बंद किए जाने लगे हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी के विभिन्न जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है।

यहां होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बस्ती, अमंबेडकरनगर, सुलतानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर, अमेठी, हरदोई और गोंडा में भारी बारिश की संभावना है।

