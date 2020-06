UP Weather : लखनऊ समेत यूपी के इन 22 जिलों में आज बारिश के आसार, अगले दो दिन धूप-छांव वाला रहेगा मौसम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश का मौसम (UP Weather) एक बार फिर बदल रहा है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से ही झमाझम बारिश (Barish) ने लोगों को गर्मी से राहत दी। शाम तक मौसम लखनऊ सहित यूपी के इन 22 जिलों में आंधी और गरज-चमक के बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) से जारी पूर्वानुमान में लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर , उन्नाव, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुलतानपुर, इटावा, औरैया, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, सीतापुर और हरदोई में शाम तक बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों तक प्रदेश में धूप-छांव वाला मौसम बना रहेगा।

मौसम विभाग ने कहा है कि यह मानसूनी बारिश नहीं, बल्कि प्री मानसूनी बारिश है। अगले दो से तीन दिनों में उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। इसका प्रभाव सबसे पहले पूर्वी उत्तर के जिलों में बारिश के तौर पर दिखेगा। इसके बाद 2 से 3 दिनों के भीतर मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून बारिश आ जाएगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बिहार में मानसून ने तीन दिन पहले दस्तक दे दी है। उम्मीद है कि यूपी में भी तय समय (20 जून)

से एक दो दिन पहले मानसून पहुंच जाएगा।

Change in weather seen in Lucknow. Meteorological Centre, Lucknow has predicted thunderstorm/duststorm & lightning accompanied with rain today during next 3 hours (valid up to 1:40 pm) at isolated places over Lucknow and adjoining areas. pic.twitter.com/1RIv2cAzjK