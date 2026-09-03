‘दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों की एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई’, राजेंद्र पाल गौतम बोले- यह सरकार सिर्फ ठाकुरों की

धार्मिक आयोजनों को लेकर भी राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सड़क बंद रहती है, जबकि अगर लोग आधे घंटे के लिए नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं और उन्हें डराया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सरकार का धर्म संविधान है। उनके मुताबिक सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए सड़क को न तो रोका जाना चाहिए और न ही बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक धर्म को खुली छूट दी जाए और दूसरे धर्म को निशाना बनाकर उसके खिलाफ केस दर्ज किए जाएं तो यह गलत है।