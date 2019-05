मतदान के बाद राजनाथ सिंह ने दिया बयान, कहा महागठबंधन बीजेपी के लिए चैलेंज नहीं

लखनऊ. सोमवार 6 मई को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। पांचवे चरण के चुनाव में कई स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह जैसे कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। वहीं लखनऊ में मतदान कर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। मायावती ने हाथी का बटन न दबाकर साइकिल का बटन दबाया।

rajnath singh , Lucknow BJP candidate: The Mahagatbandhan is no challenge for BJP here. I don't want to comment on her(SP-BSP-RLD candidate Poonam Sinha), as I believe elections are not about individuals but about issues. pic.twitter.com/FdwsHdj7nd