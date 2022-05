राज ठाकरे का अयोध्या दौरा: शिवसेना ने पोस्टर लगाकर बताया 'नकली से सावधान', Yogi सरकार ने दिया आदेश..

हिन्दुत्व के नाम पर वोट मांगकर भाजपा जब से सत्ता में आई है। तब से ही देश भर में हिन्दुत्व के रास्ते राजनीति चमकाने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। जिसमें अब महाराष्ट्र राज्य के दो प्रमुख राजनेता भी कूद पड़े हैं।

मराठी राजनीति से शुरुआत करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी इन दिनों हिन्दुत्व की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे के चलो अयोध्या ऐलान के बाद से ही लगातार उनका विरोध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। साथ ही अब शिवसेना ने भी खुलकर उनका विरोध शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दोनों हिंदुत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। तीन पार्टियां जमकर हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में जुटी हुई हैं। इनमें शिवसेना, बीजेपी और एमएनएस का नाम प्रमुख है। शिवसेना और एमएनएस के बीच हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के पर्यवरण मंत्री आदित्य ठाकरे दोनों ने अपने- अपने अयोध्या दौरे की घोषणा की है। वहीं शिवसेना की ओर से पोस्टर लगाकर असली और नकली दिखाने की होड लगी हुई है।

Shiv Sena Poster on MNS and BJP for Fake Hindutva in Ayodhya