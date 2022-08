राजू श्रीवास्तव को अभी तक नहीं आया होश, एक और बड़ी समस्या, पीएम और नड्डा ने की पत्नी से बात

Raju Srivastava Health Update: राजू श्रीवास्तव की तबियत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हार्ट अटैक के बाद ब्रेन डैमेज हो गया है।

टीवी जगर और उत्तर प्रदेश फिल्म परिषद के अध्यक्ष मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava ) इस वक्त दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अभी तक राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार नहीं है। एडमिट होने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाज़ुक बनी हुई है, डॉक्टर्स उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को अभी तक होश नही आया। हार्ट अटैक के बाद भी उनका ब्रेन डैमेज हो गया है। डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए रखी हुई है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव से पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने बात कर बेहतर इलाज और मदद का आश्वासन दिया।

Raju Srivastava not yet regained consciousness PM Modi talk to his wife Shikha Srivastava