Raksha Bandhan 2021 Facebook Whatsapp Messages : रक्षाबंधन पर इन बेहतरीन कोट्स से सजाए अपना व्हाट्सएप और फेसबुक

लखनऊ ( Raksha Bandhan 2021 Facebook & Whatsapp Messages ) रक्षा बंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस दिन बहनों में अपने भाइयों काे लेकर अलग ही उत्साह हाेता है। वह भाईयों के आने तक व्रत रखती हैं और मिठाई बनाती हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधकर ही अपना व्रत खाेलती हैं। भाई भी बहन काे रक्षा बंधन पर उपहार देता है।

वाट्सएप स्टेटर से भी देते हैं शुभकामनाएं ( Happy Raksha Bandhan 2021 Whatsapp, Facebook Status )



रक्षा बंधन के इस त्याैहार पर साेशल मीडिया पर बधाईयों का सिलसिला जारी है। ऐसे में आप भी कुछ खास काेट्स से बधाईयां दे सकते हैं। आप इन कोट्स काे अपना स्टेटस बना सकते हैं या फिर सीधे मैसेज भेजकर भी बधाईयां दे सकते हैं।

रक्षाबंधन के शुभकामना संदेश ( Happy Raksha Bandhan Wishes raksha bandhan wishes for brother ) ( raksha bandhan quotes for brother in hindi )

भाई-बहन का प्यार है रक्षाबंधन का त्यौहार

हर तरफ ख़ुशियों की बौछार है, रक्षा बंधन का त्यौहार है ( rakhi message for long distance )

बंधा एक धागे में आज भाई बहन का प्यार है आया फिर से रक्षा बंधन का त्याौहार है

झगड़ना-लड़ना और फिर मनाना है यही है भाई-बहन का प्यार

भाई-बहन के प्यार काे बढ़ाने फिर आ गया है रक्षा बंधन का त्यौहार

कच्ची डोर से बंधा है पक्का रिश्ता बहनों के लिए आज भाई है फरिश्ता

तोड़े से भी नहीं टूटे ये ऐसा मन का बंधन है, दुनिया इसे कहती रक्षा बंधन है

ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, परिवार का साथ बना रहे दुःख न आस पास कोई ख़ुशी हमेशा बनी रहे

चंदन की डोर फूलों का हार फिर आया राखी का त्यौहार

ये लम्हा फिर खास है, बहन के हाथों में फिर भाई का हाथ है, भाई के पास भी बहन के लिए कुछ खास है

यह भी पढ़ें: Raksha Bandhan 2021 इस बार रक्षा बंधन पर 474 साल बाद बन रहा दुर्लभ योग

यह भी पढ़ें: Raksha Bandhan 2021: यहां भाईयों काे नहीं उनकी लाठी काे राखी बांधती हैं बहनें, जानिए क्या है 445 साल पुरानी परम्परा