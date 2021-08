Rakshabandhan Rakhi 2021: राखी बांधते समय बहनें रखे इन बातों का ख्याल, सुख-समृद्धि मिलने की है मान्यता

Rakshabandhan 2021 Keep These Rules In Mind On Rakhi Festival- हर जगह रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2021) की धूम है। यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। वहीं भाई रक्षा सूत्र का धर्म निभाते हुए बहन की रक्षा का वादा करते हैं।