ओपी राजभर पर रामगोपाल यादव को पूरा भरोसा, सपा का साथ नहीं छोड़ेंगे सुभासपा प्रमुख

President Election 2022: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बरकार है। ओपी राजभर के समर्थन को लेकर सपा महासचिव रामगोपाल ने दावा किया है।

समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर पर भरोसा जताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर सपा का साथ नही छोड़ेंगे। पिछले कई दिनों से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओपी राजभर की बयानों के चलते सपा से गठबंधन टूटने के आसार दिख रहे थे। लेकिन राम गोपाल यादव ने राजभर से व्यक्तिगत बातचीत के दौरान यह तय कर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव में सपा के साथ जाकर यशवंत सिन्हा को वोट देंगे।

Ram Gopal Yadav said Om Prakash Rajbhar not leave alliance in Up