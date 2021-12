उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक की परीक्षा संपन्न कराने के बाद इस भर्ती का परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने की तैयारी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड उपनिरीक्षक के 850 और पदों पर दारोगा भर्ती 2022-23 की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

Recruitment for 850 posts of sub-inspector in UP Police To Start Soon