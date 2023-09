Babu And Peon Job in UP: यूपी मेें आई भर्ती, एडेड जूनियर हाईस्कूलों में बाबू-चपरासी की होगी भर्ती

लखनऊPublished: Sep 18, 2023 08:29:45 am Submitted by: Upendra Singh

Babu And Peon Job in UP: यूपी में जूनियर हाईस्कूलों में बाबुओं और चपरासियों की भर्ती होगी। 3 हजार 49 सहायता प्राप्त जूनियार हाईस्कूलों में नियु‌क्ति होगी। आउटसोर्स और संविदा पर शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए शासन से अनुमति भी मांग ली थी।

संविदा पर ही बाबुओं व चपरासियों की भर्ती होगी। आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार करके भेजा था। इसके लिए शासन से अनुमति भी मांगी थी। अब ऐसी जानकारी है कि इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाने के बाद संविदा नियुक्ति पर होने वाले खर्च और लगने वाले मानव संसाधन के साथ ही कई और जरूरी चीजों का एक एस्टिमेट तैयार कर भेजा जा रहा है।