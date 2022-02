सीआईएसएफ में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन शुरू, जानें एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल से कितनी अलग है चयन प्रक्रिया

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने 1149 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 29 जनवरी, 2022 से इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय अर्धसैनिक बलों में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने 1149 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 29 जनवरी, 2022 से इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके इस भर्ती का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यह भर्ती कांस्टेबल या फायरमैन के पदों पर होगी। हालांकि, सीआईएसएफ की भर्ती प्रक्रिया एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया से अलग है।

Recruitment Process of CISF Constable different from SSC GD Constable