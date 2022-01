3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू, कोविन पर बुक करें स्लॉट

च्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत एक जनवरी से ही हो रही है। प्रदेश के सभी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। फिलहाल 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का ही विकल्प उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे।

लखनऊ. पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण तीन जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके लिए एक जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद तीन जनवरी से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना से निर्याणक जंग की शुरुआत हो रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत एक जनवरी से ही हो रही है। प्रदेश के सभी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। फिलहाल 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का ही विकल्प उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे।

Registration For Vaccination for 15-18 Years Children From 1st January