झटका! वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ महंगा, वाहन मालिकों को देनी होगी 8 गुना ज्यादा फीस

रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस 8 गुना महंगी हो गई है। इसके मुताबिक पहली तारीख से 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन वर्तमान दर से 8 गुना महंगा हो गया है। इसके अनुसार, अब आपको 15 वर्ष पुराने फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 5000 हजार की कीमत का भुगतान करना होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक एक अप्रैल से भारत में 15 वर्ष पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल महंगा हो गया है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस 8 गुना महंगी हो गई है। इसके मुताबिक पहली तारीख से 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन वर्तमान दर से 8 गुना महंगा हो गया है। इसके अनुसार, अब आपको 15 वर्ष पुराने फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 5000 हजार की कीमत का भुगतान करना होगा। वर्तमान रेट 600 रुपये है। इसी तरह टू व्हीलर की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की कीमत 15,000 रुपये से बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा लेट रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी।

Registration Renewal of 15 Year Old Vehicles 8 Times more Costly