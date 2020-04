20 अप्रैल के बाद सुरक्षित क्षेत्रों को मिल सकती है लॉकडाउन में रियायत, ये हैं सुरक्षित इलाकें

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए और देशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर लॉकडाउन को तीन मई तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है कि तीन मई तक हर किसी को अपने घर में रहना होगा। हालांकि, संबोधन में पीएम ने यह भी कहा कि जहां कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं है वहां संभव है 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका कम होगी, उन क्षेत्रों में कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति व छूट दी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ होगी। बाहर निकलने के नियम सख्त होंगे। अगर इस दौरान उन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने आता है, तो सारी अनुमति वापस ले ली जाएगी।

