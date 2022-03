रेल यात्रियों को मिलने जा रही बड़ी राहत, शुरू होने जा रही यह व्यवस्था

लंबे समय तक एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया गया। अक्टूबर 2021 से एक्सप्रेस ट्रेनों को सामान्य ट्रेनों की तरह चलाया जा रहा है। एक्सप्रेस ट्रेनों में मासिक टिकट वाले यात्रियों को सफर करने पर अभी भी प्रतिबंध है। रियायती टिकट नहीं मिल रहा है।

कोरोना के घटते मामलों के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने अनारक्षित श्रेणी में यात्रा की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। कोरोना संकट की वजह से रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन किया था ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा बाकी ट्रेनों का संचालन 22 मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया गया। अक्टूबर 2021 से एक्सप्रेस ट्रेनों को सामान्य ट्रेनों की तरह चलाया जा रहा है।

Relief to Railway Passengers Unreserved Tickets will be Reallowed Soon