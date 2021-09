पूरी होगी शिक्षामित्रों की मुराद, योगी सरकार शुरू करेगी सबसे अधिक पदों की भर्ती

Relief to Shikshamitra UP Government will start Recruitment of Posts- लंबे समय से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार (UP Government) सबसे अधिक पदों की भर्ती (Teacher Recruitment) शुरू करने जा रही है। यूपी सरकार प्राइमरी स्कूलों में सवा लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।