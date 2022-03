बिना OTP के गायब हो जाएंगे आपके खाते से पैसे, 2 स्टेप में बचेगा आपका Account

Online Fraud without OTP देश भर में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। जिसमें बिना ओटीपी के अकाउंट खाली हो जाता है। इस नए ठगी से हर रोज सैकड़ों लोग शिकार हो रहे हैं। अभी तक साइबर ठग ओटीपी पूछकर खातों से रकम पार करते थे, अब वह बगैर ओटीपी पूछे ही खातों में सेंध लगा रहे हैं। ये नई टेक्नोलोजी 'रिमोट एक्सेस' के नाम से जानी जाती है।

Online Cyber Crime without OTP इस तरह के अपराध में बिना ओटीपी के आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग अब ऑनलाइन लुटेरे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ऐसी ही एक घटना सामने आई। जिसके बाद पुलिस भी हैरान है। इससे न ओटीपी पूछने की जरूरत पड़ती है, न ही खाताधारक को पता चलता है कि उसके साथ ठगी हो गई है।

Symbolic Photo to Show Online Fraud and Cyber Crime without OTP in India