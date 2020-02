कोरोना वायरस: यूपी के चार संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव, मेडिकल कॉलेज में 820 बेड रिजर्व

लखनऊ. चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस (Corona Virus) को लेकर योगी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट पर जांच के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। चीन से आने वाले यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद ही उन्हें भेजा जाता है। वायरस की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश से चीन गए लोगों का इनपुट स्वास्थ्य विभाग को मिला जिसमें लखनऊ, महाराजगंज, गाजियाबाद व मुजफ्फरनगर से एक-एक संदिग्ध मरीजों के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (पुणे) भेजे गए थे। राहत की बात यह है कि सभी की इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं चीन से आए 29 यात्रियों को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। सतर्कता के लिए उनके परिवार वालों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है।

820 बेड रिसर्व

कोरोना वायरस से प्रभावित चीन व इसके आसपास के देशों से आए मरीजों की अलग-अलग श्रेणी तय की गई है। संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए अस्पतालों में विशेष आसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू (KGMU) में ही 10 बेड रिसर्व किए गए हैं। 15 जनवरी के बाद आए मरीजों को विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। वहीं जिन्हें आए हुए एक महीना या उससे ज्यादा समय हो गया है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध मरीजों के लिए 820 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। अभी तक यूपी से कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं पाया गया है लेकिन सतर्कता पूरी बरती जा रही है।

UP Health Dept:Samples of 4 travellers were collected&sent to Institute of Virology (NIV),Pune. Reports of all 4 samples are negative.820 Isolation beds have been reserved across state for travelers returning back from China. No confirmed case on #CoronaVirus in state till date. https://t.co/YFpqYDEnoe