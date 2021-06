मातृ-शिशु कल्याण मंत्री ने मातृत्व अभियान का लिया जायजा, पढ़िए पूरी खबर

लखनऊ , (maternity campaign) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं मातृ शिशु कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने माल और मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(सीएचसी) पर आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए । (maternity campaign) स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- हर माह की नौ तारीख़ को आयोजित होने वाले पीएमएसएमए का उद्देश्य सभी गर्भवतियों को कम से कम एक बार एमबीबीएस डाक्टर द्वारा जाँच करना एवं उनका इलाज करना है। ताकि उच्च उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाये। (maternity campaign) यदि गर्भवतियों का सही समय से इलाज हो जायेगा तो होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। कोरोना संक्रमण के दौरान तो हमें विशेष ध्यान रखना है।

(maternity campaign) हमें इस दौरान अधिक से अधिक महिलाओं की जाँच कर उनका इलाज करना है साथ ही यह भी ध्यान दें कि जिन गर्भवतियों को टिटेनस के टीके नहीं लगे हैं उन्हे टीके लगें। गर्भवतियों और उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्यों को कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानकारी दें कि वह इनका पालन करें और साथ ही परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित करें । (maternity campaign) कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय टीका है यदि वह टीका लगवा लेंगे तो वह स्वयं तो सुरक्षित हो ही जायेंगे साथ में गर्भवती भी सुरक्षित हो जायेगी और गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित होगा ।

(maternity campaign) इसके अलावा गर्भवतियों और उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्यों को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में भी जानकारी दें और साधन अपनाने हेतु प्रेरित करें। (maternity campaign) उन्होंने सभी आशाओं को मानदेय के भुगतान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा- हर माह की 21 तारीख़ को स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले खुशहाल परिवार दिवस के अवसर अधिक से अधिक लोगों को परिवार निजोजन की सेवाओं का लाभ दिया जाए।

(maternity campaign) इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सीएचसी पर ओपीडी और 18 से 44 वर्ष के तथा 45 वर्ष से आयु के अधिक के लोगों के लिए चल रहे टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया । (maternity campaign) उन्होंने वहां पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया । (maternity campaign) जय प्रताप सिंह ने सीएचसी पर भर्ती से प्रसूताओं से बात भी की और उनका हाल चाल जाना ।