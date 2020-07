विकास दुबे पर ईनामी राशि बढ़ाकर की गई ढाई लाख, अब तक नहीं मिला हत्यारे का सुराग

लखनऊ. कानपुर (Kanpur Encounter) में आठ पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे (Vikas Dubey) अभी फरार है। 1500 दारोगाओं के नेतृत्व में पुलिस की 60 टीमें गैंगस्टर को तलाश रही हैं। हर संभावित स्थान पर छापेमारी की जा रही है। अब तक सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बावजूद शातिर अपराधी का कोई सुराग नहीं लग सका है। भगोड़े विकास दुबे पर ईनाम की राशि बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने विकास दुबे पर ईनामी राशि बढ़ाए जाने की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि विकास दुबे पर ईनामी राशि बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले यह 50 हजार थी, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया था। इसके अलावा गैंगस्टर विकास दुबे के अन्य 18 साथियों पर 25-25 हजार रुपए की ईनामी राशि घोषित की गई है।

यह भी पढ़ें : कानपुर मुठभेड़ : गैंगस्टर विकास दुबे पर कसा शिकंजा, एक के बाद एक हो रहे कई बड़े खुलासे





Reward on the head of history sheeter Vikas Dubey increased to Rs 2.5 lakhs: Office of Uttar Pradesh Director General of Police (Earlier picture)



Vikas Dubey, is the main accused in Kanpur encounter case in which 8 police personnel lost their lives. pic.twitter.com/rwkCVex5h3