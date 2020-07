गैंगस्टर Vikas Dubey पर अब 5 लाख का ईनाम, बना यूपी का सबसे बड़ा ईनामी बदमाश

लखनऊ. कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या (Kanpue Encounter) करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे (Vikas Dubey) अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। फरार है। करीब पुलिस की 100 टीमें उसे तलाश रही हैं। सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, बावजूद गैंगस्टर विकास अभी पकड़ से बाहर है। भगोड़े विकास दुबे पर ईनाम की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह 50 हजार रुपए थी, जिसे बढ़ाकर एक लाख और फिर ढाई लाख किया गया। ईनामी राशि के आधार पर अब वह यूपी का सबसे बड़ा अपराधी बन गया है।

शातिर अपराधी विकास छिपने के लिए फिल्मी तरीके अपना रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर को फरीदाबाद में देखा गया है। बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम' के अंदाज में यूपी से फरार होने के पहले उसने अपना एक मोबाइल फोन को किसी गाड़ी में डालकर नेपाल रूट के साइड भेजा, जिसके बाद पुलिस की टीमें नेपाल की तरफ रवाना हो गईं, जिसका फायदा उठाकर वह दिल्ली की तरफ भाग गया।

यह भी पढ़ें: ढहाया गया विकास दुबे का घर, मुखबिरी के शक में चौबेपुर थाना प्रभारी निलंबित, गैंगस्टर को तलाश रहीं 100 टीमें

Reward on the head of history sheeter #VikasDubey increased to Rs 5 Lakhs (Earlier picture)



Vikas Dubey is the main accused in Kanpur encounter and has been absconding since the incident, where eight Policemen were shot dead by criminals. pic.twitter.com/2NaHmh9Gpv