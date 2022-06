यूपी में दंगा: 350 पर FIR, 250 गिरफ्तार, 2 दर्जन दंगाइयों के पोस्टर जारी, देखें किस पर चलेगा Yogi का बुलडोजर

उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई हिंसा में अब तक कुल 350 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबकि 9 जिलों के दर्जनों दंगाइयों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जबकि प्रयागराज जिले में दंगाइयों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर उनके पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किस पर चलेगा इसको लेकर हर जिले में लिस्ट तैयार हो रही है। जिससे जिला प्रशासन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण सभी विभागों से इनके अवैध कामों के बारे में डिटेल जुटाने को कहा गया है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, समेत कई जिलों के दंगाइयों और हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने एनएसए लगाया है। वहीं सुन्नी उलेमा की ओर से ऐलान किया गया है कि अब वो जुम्मे की नमाज के दौरान अब किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

Symbolic Photo of Riots in UP