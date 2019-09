न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में रखें इस बात का ध्यान, 15400 रुपये के जुर्माने से बच जाएंगे

लखनऊ. न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motoe Vehicle Act) लागू होने के बाद गाड़ी चलाते समय नए नियमों (New Traffic Rules) की नकेल से आप बच सकते है। बशर्ते छोटी-छोटी गलतियों से दूर रहना होगा। चौराहे-चौराहे रेड सिग्लन (Red Signal) पर नजर रखनी होगी। खुद को काबू में रखते हुए तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं। इससे आप ओवर स्पीड चालान (Over Speed Challan) से बचेंगे। साथ ही गाड़ी चलाते समय आपका और सामने वाले का सफर भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग के एप (Transport Department App) में हर वाहन मालिक को अपने कागजात सेव (Vehicle Papers) कर लेने चाहिये। हमेशा यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका कब बीमा (Vehicle Insurance) खत्म हो रहा है। बाकायदा डायरी में तारीख दर्ज रखें।



बच सकते हैं जुर्माने से

मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicle Act) में गाड़ियों से 39 तरह के अपराध चिन्हित किए गए हैं। हर अपराध के एवज में जुर्माने (Motor Vehicle Act Fine) का प्रावधान है। इनमें से कुछ ऐसे अपराध भी है जिन्हें आप काबू में कर सकते है। जानकारों के मुताबिक छोटे-छोटे ट्रैफिक नियमों का पालन करने से पहले तो अपराध कम होगा। दूसरा जुर्माने से बच सकेंगे।



39 तरह के अपराध चिन्हित

जानकारों के मुताबिक मोटरयान अधिनियम में गाड़ियों से 39 तरह के अपराध चिन्हित किए गए हैं। हर अपराध के एवज में जुर्माने का प्रावधान है। इनमें से कुछ ऐसे अपराध भी है जिन्हें आप काबू में कर सकते है। छोटे-छोटे ट्रैफिक नियमों का पालन करने से पहले तो अपराध कम होगा। दूसरा जुर्माने से बच सकेंगे।



जुर्माने से बचें

हेलमेट पहनकर चलें- 1000 रुपये

सीट बेल्ट लगाकर चलें- 500 रुपये

मोबाइल व ईयरफोन का प्रयोग न करें- 1000 रुपये

चौराहे पर लाल बत्ती का प्रयोग करें- 300 रुपये

बिना बीमा वाहन न चलाना- 2000 रुपये

बिना डीएल गाड़ी न चलाएं- 2500 रुपये

दो पहिया गाड़ी पर तीन सवारी न बैठाएं- 500 रुपये

चप्पल के बजाय जूते पहने- 100 रुपये

बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र न चलें- 2500 रुपये

शराब पीकर खुद गाड़ी न चलाएं- 5000 रुपये

यह भी पढ़ें: निपटा लें बैंकिंग से जुड़े सारे जरूरी काम, सात दिनों तक बंद रहेंगे बैंक