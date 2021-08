राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम होगा 'कल्याण सिंह मार्ग', बुलंदशहर में अंतिम विदाई

Road to Ram Mandir will be renamed as Kalyan Singh Marg- यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की एक-एक सड़क का नाम दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan Singh) के नाम पर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा।