अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार इस तरह आयोजित होगा रन फॉर यूनिटी, सीएम योगी ने किया बड़ ऐलान

लखनऊ. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabh Bhai Patel) की जयंती के अवसर पर गुरुवार को रन फॉर यूनिटी (Run For Unity) कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने ट्वीट कर बताया कि इस बार का रन फॉर यूनिटी और भी महत्वपूरण है। 70 साल बाद अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह पहला रन फॉर यूनिटी होगा।

The run organised on the birth anniversary of Sardar Patel Ji, provides all of us an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our great nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country.