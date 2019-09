बिजली दरों में 25 फीसदी की वृद्धि, सात दिनों के अंदर दूसरा तगड़ा झटका, इस बार यह छूट भी खत्म

- उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर लगेगा योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) जोरदार झटका

- यूपी में जल्द लागू होगा (New Tariff Electricity Rate in UP) बिजली दर का नया टैरिफ

- ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर (Rural consumers' electricity rate) में 25 प्रतिशत की वृद्धि