पर्यटन के लिहाज से विकसित होंगे पवित्र स्थल, 298.84 करोड़ की योजना प्रस्तावित

Sacred places will be developed in terms of tourism-केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत यूपी में 100 करोड़ की लागत से गंगा सर्किट विकसित होगा। नदी के तट पर पवित्र स्थलों को चिन्हित करते गंगा सर्किट के रूप में नए पर्यटन परिपथ का विकास किया जाना प्रस्तावित है।