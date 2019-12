CAA के खिलाफ प्रदेशभर में सपा का प्रदर्शन आज, डीजीपी ने सख्ती से निपटने के लिए बनाया यह प्लान

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में आज समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। विरेाध-प्रदर्शन को देखते हुए सभी जिलों में धारा-144 (Section 144) पहले से ही लागू कर दी गई है। कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजीपी ने ट्वीट करते हुए अपील की है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न हों।उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को भी किसी भी प्रदर्शन में न भेजें।

Lucknow: Samajwadi Party leaders hold protest outside the State Assembly over many issues including law and order situation in the state, atrocities against women and Citizenship Act pic.twitter.com/HTF8aNVEpN

डीजीपी ने दिया निर्देश

बुधवार रात डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों, डीआईजी रेंज व आईजी और जोन के एडीजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कहा कि सभी जिलों में धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं लखनऊ में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिये खास तैयारियों के साथ अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है।

UP DGP OP Singh: We've made arrests in Mau,Varanasi, Aligarh,Prayagraj&Lucknow.Over 3000 ppl served notices 149 CrPc. We're monitoring on social media, we've made few arrests&kept few people under observation. I appeal to all to not spread fake news&rumours using social media https://t.co/CR4uFtsSMP pic.twitter.com/0RidENcx1C