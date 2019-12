सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्लाबोल, विधानभवन में किया जोरदार प्रदर्शन

लखनऊ. शीतकालीन सत्र (UP Vidhan Sabha Sheetkalin Satra) के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने विधानभवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हुए सपा विधायकों ने विधान भवन में चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना दिया। सपा के दोनों सदनों के सदस्यों ने इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019), बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, गन्ना, धान और आलू किसानों की समस्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र (UP Legislative Assembly Winter Session) शुरू हो रहा है। यह सत्र 17 से 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट होगा।

Lucknow: Samajwadi Party leaders hold protest at State Assembly over many issues including law and order situation in the state and atrocities against women. pic.twitter.com/RvmSe8rEdb