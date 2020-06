सपा के टिकट पर अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पार्टी के ये नेता, इस फॉर्मूले पर होगा संगठन का पुनर्गठन

- भारतीय जनता पार्टी की राह चली Samajwadi Party - One Person One Post के फॉर्मूले पर होगा सपा संगठन का पुनर्गठन

लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) भी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति और एक पद (One Person One Post) का फॉर्मूला लागू करने जा रही है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2020) और विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhansabha Chunav 2022) को देखते हुए पार्टी संगठन को नये सिरे से खड़ा करने में जुटी है। हाल ही में पार्टी आलाकमान की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अब पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। खासकर जिलाध्यक्षों (Samajwadi Party District President) और महानगर अध्यक्षों से लिखकर मांगा जा रहा है कि वे सिर्फ संगठन के लिए ही काम करेंगे। इसका मकसद बीजेपी संगठन की तरह सपा के भी संगठन को मजबूत करना है, ताकि संगठन के जिम्मेदार पदों पर बैठे पदाधिकारी पूरा समय संगठनात्मक गतिविधियों को दे सकें।

राजेंद्र चौधरी बोले

पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? इस सवाल पर सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी कहते हैं कि अभी चुनाव में बहुत समय है। इस बार भाजपा से त्रस्त जनता खुद ही चुनाव की तैयारी कर रही है।

