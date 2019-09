HC के झटके के बाद प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बिना इंटरव्यू के UP Police विभाग में हजारों भर्ती, 2019 में ही निकलेगा रिजल्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार (CM Yogi Adityanath) ने बड़ी घोषणा करते हुए युवाअों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। पुलिस विभाग (UP Police Department) में 5623 दारोगा (Sub Inspector) भर्ती की जाएगी। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 5623 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से अगले माह आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। अक्टूबर में अभ्यर्थी दारोगा भर्ती के लिए अपने आवेदन कर सकेंगे। अक्टूबर में ही सिपाही भर्ती परीक्षा (UP Police Vacancy 2019) का रिजल्ट भी घोषित किये जाने की तैयारी है।

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती 2017 भर्ती पर लगाई रोक,ज्वाइनिंग कर चुके अभ्यर्थियों को झटका

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस के 31360 पदों तथा आरक्षी पीएसी के 18208 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आरक्षी के कुल 49568 पदों के लिए 1938643 अभ्यर्थियों के आवेदन हासिल हुए थे। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। अक्टूबर में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट घोषित

उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती (विशेष चयन)-2017 का परिणाम घोषित कर दिया है। कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा व मूल अभिलेखों की जांच में सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के 666 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। बताया गया कि चयनित 666 अभ्यर्थियों में 133 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती 2017 भर्ती पर लगाई रोक

गौरतलब है कि हाईकोर्ट (High Court) ने दारोगा भर्ती 2017 (UP Police sub inspector recruitment 2017) पर बड़ा फैसला लेते हुए सारे परिणाम रद्द कर दिए है। इसके चलते ज्वाइनिंग कर चुके अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है। यह हजारों अभ्यार्थियों के लिए बड़ा झटका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती का रिजल्ट फिर से नये सिरे से तैयार करने के बाद जारी करने को कहा है। बता दें कि इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी ट्रेनिंग लेकर नियुक्ति भी पा चुके हैं। अब ऐसे में परिणामों को रद्द कर देने के बाद उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है।