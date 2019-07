Government Teacher बनने का सुनहरा मौका, अब तक 9 लाख लोगों मिल चुकी Sarkari Naukri, जल्द करें आवेदन, पढ़ें पूरी डिटेल्स

लखनऊ. टीईटी (UPTET 2019) की परीक्षा अक्टूबर में होनी है। इसके लिए अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 (Teacher Eligibility Examination 2019) अक्टूबर के पहले हफ्ते में ली जा सकती है। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी (Regulatory authority) इसी हफ्ते प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। अभी तक टीईटी (UPTET) के लिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं बन पाया है। राज्य सरकार चाहती है कि टीईटी और शिक्षक भर्ती को शैक्षिक सत्र के मुताबिक किया जाए लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद यह संभव नहीं हो पा रहा है। 2011 से हो रही परीक्षा शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद प्रदेश में 2011 से यह परीक्षा हो रही है। 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती (Trainee teacher recruitment) की मेरिट के आधार पर भर्ती होने का मामला विवादित हो गया। हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला सुनाया गया। लिहाजा 2012 में टीईटी नहीं हुई।

9 लाख अब तक हुए पास, डेढ़ लाख को ही नौकरी

वर्ष 2011 से अब तक कोई टीईटी में 902012 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें से 152000 शिक्षक बन चुके हैं। हालांकि यूपी में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी प्राइमरी स्कूल (Government primary school) में शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलता। अपवाद के रूप में 2013 में 29334 गणित व विज्ञान की शिक्षा जूनियर स्कूलों में भर्ती हुए थे।

अब तक टीईटी पर एक नजर

2011 में 292923, 2013 में 102755, 2014 में 194700, 2015 में 146415, 2016 में 75364, 2017 में 89865, 2018 में 554931 लोक शिक्षक बने

महत्वपूर्ण तारीखें (Important dates of uptet T 2019 Exam)

अधिसूचना की तारीख - अगस्त या सितंबर 2019

आवेदन की तारीख - सितंबर 2019

आवेदन की आखिरी तारीख - अक्टूबर 2019

आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख - अक्टूबर 2019

प्रिंट निकालने की अंतिम तारीख - अक्टूबर 2019

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीख - अक्टूबर 2019

परीक्षा की तारीख - नवंबर 2019

पहली शिफ्ट – 10:00 से 12:30

दूसरी शिफ्ट – 03:00 से 05:30

उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि - नवंबर 2019

परीक्षा के परिणाम की तारीख - दिसंबर 2019

यूपी टीईटी 2019 योग्यता (UP TET 2019 Eligibility)

कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक योग्यता (Teacher qualification from class 1 to 5)

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) DLED (BTC) उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा डिस्टेंस लर्निंग से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड) उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक / परास्नातक और बी.एड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन तथा बी.एड। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा यूपी में संचालित दो वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा चार वर्षीय बी.एल.एड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो।

कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता के लिए अर्हता (Eligibility for qualifying eligibility from class 6 to 8)

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन और बी.एड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन तथा बी.एड। अथवा

- न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा चार वर्षीय बी.ए.एड / बी.ए.बीएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा चार वर्षीय बी.एस.सी.एड /बी.एस.सी.एड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो। अथवा

- न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष तथा चार वर्षीय बी.एल.एड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो।

यूपी टीईटी परीक्षा पैटर्न 2019 (UP TET Exam Pattern 2019)

यूपीटीईटी परीक्षा 2019 के दो पेपर होंगे, पहला एग्जाम उन उम्मीदवारों के लिए जो उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे, जो कि कक्षा 1 से 5वीं के लिए है तो वहीं दूसरा एग्जाम उन उम्मीदवारों के लिए है जो उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे जो कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए है । एग्जाम 1 और एग्जाम 2 में सभी प्रश्न बहु विकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा । परीक्षा में कोई नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी, UP TET Exam Pattern 2019 की अधिक जानकारी के लिए नीचे दी हुई टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी टेट परीक्षा 2018 पेपर -1 पैर्टन (UP TET Examination 2018 Paper-1 Pattern)

विषय अंक प्रश्‌न

बाल विकास और अध्यापन - 30 - 30

भाषा I (हिंदी) - 30 - 30

भाषा II (अंग्रेजी / उर्दू / संस्कृत) - 30 - 30

गणित - 30 - 30

पर्यावरण अध्ययन - 30 - 30

कुल - 150 - 150

यूपी टेट परीक्षा 2018 पेपर -2 पैर्टन (UP TET Examination 2018 Paper-2 Pattern)

विषय - अंक- प्रश्न

बाल विकास और अध्यापन - 30- 30

भाषा I (अनिवार्य) - 30 - 30

भाषा II (अनिवार्य) - 30 - 30

गणित / विज्ञान / सामाजिक अध्ययन /

अन्य शिक्षकों के लिए कोई भी - 60 -60

कुल - 150 - 150