UP Police Constable Recruitment 2021 : 12वीं पास के लिए यूपी में निकलने वाली हैं 25000 पुलिस भर्तियां, जानें पूरी डिटेल

जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां (UP Police Constable Recruitment 2021) निकलने वाली हैं। यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ( UP Police Recruitment and Promotion Board ) जल्द ही 25,000 पदों पर भर्तियां करेगा। हाल ही में डीजीपी मुख्यालय की ओर से भर्ती का अधियाचन बोर्ड को प्रेसित किया गया है। उम्मीद है कि दिसंबर में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।