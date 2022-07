यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ग्रेड 2 के पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, जाने सैलरी पैकेज को लेकर सब कुछ

टेक्निकल ग्रेड 2 पदों के लिए इस तरह करें आवेदन How to Apply for UP Technical Grade II Recruitment - ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।

- इसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर दिख रहे करियर के टैब पर क्लिक करें। - अब अभ्यर्थी Recruitment Notice पर क्लिक करें। - इसके बाद उम्मीदवार Uttar Pradesh UPRVUNL Technical Grade II TG 2 Exam Online Form 2022 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

- उम्मीदवार के सामने नया पेज खुल जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं। कौन कर सकता है आवेदन Who can Apply for UP Technical Grade II Recruitment 2022

उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस और मैथ के विषयों के साथ हाईस्कूल पास होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐप्लिकेशन फीस कितनी होगी? What will be the Application Fees

जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के तौर पर 1180 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 826 रुपये जमा करना होगा।