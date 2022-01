School Closed: यूपी में सामने आये कोरोना के 992 मामले, स्कूल बंद करने का आदेश, माल और सिनेमाहाल को लेकर भी गाइडलाइन जारी

School Closed: बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 992 नये मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इन मामलों में कोरोना के नये वैरियंट ओमिक्रॉन के भी 23 केस मिल गये हैं। जहां स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है वहीं स्पा, माल, सिनेमाहाल, शादी-विवाह आदि को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गयी है।

School Closed in UP Due to 992 Corona Case in 24 hours