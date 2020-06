जुलाई महीने की इस तारीख से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज, कर लीजिए तैयारी

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) के चलते बंद चल रहे स्कूल और कॉलेज को खोलने (School College Open in UP) को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adittyanath Government) ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।