सोमवार से गुलजार होंगे स्कूल पर छात्रों की उपस्थित अनिवार्य नहीं, शिक्षा मंत्री का ऐलान, स्थिति बिगड़ने पर बंद हो सकते हैं स्कूल

School Opening from 23 August Deputy CM said Attendence not Compulsary- हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये भी साफ किया है कि अगर कोविड से फिर स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। छात्रों की उपस्थिति स्कूलों में अनिवार्य नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि बेसिक एजुकेशन में स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है।