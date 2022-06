दूसरे दिन स्कूल खुले, पहुंचे अधिकारी तो गर्मी की कहर से गायब मिले बच्चे

School Update: दूसरे दिन भी स्कूलों में सन्नाटा रहा। बच्चे गर्मी की वजह से स्कूल नहीं पहुंचे।

परिषदीय विद्यालयों को खुले हुए शुक्रवार को दूसरा दिन था। आज भी इन विद्यालयों में वही स्थिति दिखाई दी, जो कल थी। गर्मी की वजह से बच्चों की संख्या नगण्य थी। शिक्षामित्र और अनुदेशकों को विद्यालय में बच्चों को भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानध्यापक और अध्यापक भी इस मुहिम में लगे हुए हैं, मगर अभी बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। मिड डे मील का हाल भी पुराने ढर्रे जैसा रहा। उधर, विद्यालय खुलने के दूसरे दिन बेसिक शिक्षाधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली। विद्यालय में बच्चों की संख्या कम देखकर नाराजगी भी जताई।

School Re-Open Students not coming because of Bad weather