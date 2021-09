School Reopen: 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने पर सीएम योगी ने दी बधाई, साथ दिए यह निर्देश

School Reopen in UP. कोरोना संक्रमण के 18 माह बाद प्राइमरी स्कूल भी बच्चों से गुलजार हो उठे।

लखनऊ. School Reopen in UP. कोरोना संक्रमण के 18 माह बाद प्राइमरी स्कूल भी बच्चों से गुलजार हो उठे। आदेशानुसार, एक सितंबर से कक्षा एक से पांचवीं (Class 1 to 5 open in UP) तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल (Private Schools) खोल दिए गए। बच्चों में कक्षा में पढ़ाई को लेकर खूब उत्साह देखने को मिला। विद्यालयों ने भी बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol in Schools) का सख्ती से पालन किया। इतने दिनों बाद पहला दिन होने के कारण कई जिलों के स्कूलों को सजाया भी गया। बच्चों के आगमन पर उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। सभी खुश नजर आए, वहीं दूसरी ओर अभिभावक कुछ चिंतित दिखे। कोविड के भय के बावजूद कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला किया, तो कुछ ने ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखना ठीक समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर स्कूल खुलने पर सभी को बधाई दी व शिक्षकों से अनुरोध भी किया।

सीएम ने दी बधाई-

स्कूल खुलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के वजह से बीते सात माह से बंद चल रहे विद्यालय एक सितंबर से दोबारा शुरू हो रहे हैं। इसके लिए सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएम ने सभी शिक्षकों से विनम्र आग्रह किया कि वे सभी बच्चों का ध्यान रखें। हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दें।

कोविड प्रोटोकॉल का हुआ पालन-

स्कूलों में साफ-सफाई और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हुई। आगमन से पहले बच्चों के थर्मल स्क्रीनिंग हुई। उनके हाथों को सैनेटाइज किया गया। चेहरे पर सभी के मास्क सुनिश्ति किया गया। गेट के बाहर गोले बनाए गए, जिससे धीरे-धीरे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को जाने दिया गया। हालांकि स्कूल का पहला दिन होने के कारण बच्चों की उपस्थिति कुछ कम दिखी। लेकिन शिक्षकों को विश्वास है कि आगामी दिनों में संख्या बढ़ेगी। सभी स्कूल दो पालियों में चल रहे हैं। 50 फीसदी ही छात्रों के एक समय में बुलाया जा रहा है।

स्कूल में बच्चों का ड्रम बजाकर और पुष्प वर्षा कर बच्चों का किया गया स्वागत-

भदोही में लंबे समय के बाद कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुले हैं, तो जिले के सरकारी स्कूलों में कुछ अलग तरह से बच्चों का शिक्षकों ने स्वागत किया। स्कूलों को विशेष तरह से सजाया गया। जो बच्चे स्कूल पहुंचे उन पर पुष्प वर्षा की गई है। वही चंदौली में स्कूल पहुंचे बच्चों को उपहार दिए गए। ऐसे ही दृश्य प्रदेश के ज्यादा विद्यालयों में देखने को मिला।