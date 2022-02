Schools Open in UP from 7th February: 7 फरवरी से यूपी में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, सीएम योगी का ऐलान

यूपी में भी स्कूल-कॉलेज खोलने का एलान कर दिया गया है। खुद सीएम योगी ने इस बात की घोषणा की। गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर प्रबंधन के बल पर कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि स्कूलों के खुलने के बाद भी कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा।

लखनऊ Published: February 04, 2022 04:23:17 pm

Schools Open in UP from 7th February: कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार को देखते हुए अब यूपी में भी स्कूल-कॉलेज खोलने का एलान कर दिया गया है। खुद सीएम योगी ने इस बात की घोषणा की। गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर प्रबंधन के बल पर कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि स्कूलों के खुलने के बाद भी कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार द्वारा इसके पहले जारी गाइड लाइन के मुताबिक स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, उन्हें अभिभावकों की सहमति लेनी थी। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा जारी नयी गाइडलाइन में इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि स्कूल खुलने पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा।

7 फरवरी से यूपी में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

केंद्र ने भी दी स्कूलों को दोबारा खोलने की सलाह इससे पहले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्कूलों को दोबारा खोलने की सलाह दी थी। जिसमें शिक्षा मन्त्रालय ने नयी गाइडलाइंस भी जारी की थीं। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि पूरे देश में तकरीबन 99 फीसदी शिक्षक और स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें